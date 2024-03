Arnstadt. In der Tischtennis-Bezirksliga steht das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und seinem Verfolger an. Dem Sieger winkt die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga.

In der Tischtennis-Bezirksliga hat es der SV 09 Arnstadt noch einmal richtig spannend gemacht. Nach der 5:8-Niederlage im Nachholspiel beim TTV Hildburghausen II kommt es nun am Sonnabend in Unterpörlitz zum wohl vorentscheidenden Duell um den Staffelsieg beim Tabellenzweiten SV 1880 Unterpörlitz. Beide Teams sind nur zwei Punkte voneinander getrennt. Das Hinspiel gewann Arnstadt mit 8:6. Ein Unentschieden reicht Arnstadt!

Beim TTV Hildburghausen II verloren übrigens beide Teams, Unterpörlitz 4:8. Das Spitzenduell war am 10. März verlegt worden, weil Ronald Bunk an der Mitteldeutschen Meisterschaft der Senioren in Bad Blankenburg startete, sich dort Bronze und das DM-Ticket sichert.