Frankfurt/Oder. In Frankfurt/Oder sichert sich der athletisch starke Gräfenrodaer Gewichtheber Marc Pfeiffer den Super-Cup.

Deutschlands beste Gewichtheber der Schüler und Jugend der Jahrgänge 2007 bis 2010 trafen sich in Frankfurt/Oder zum Supercup der Deutschen Gewichtheber-Jugend. Parallel wurden auch die Deutschen Meister der Länderauswahlmannschaften der Schüler und Jugend gekürt.

Eine Mannschaft bestand hier aus jeweils acht Sportlern, von denen fünf in die Wertung kommen und jeweils mindestens ein Mädchen oder Junge enthalten sein musste. Ausgetragen wurde ein athletischer Mehrkampf aus Schlussdreisprung, Sternlauf und Kugelschocken sowie den klassischen Disziplinen Reißen und Stoßen.

Nils Gürth um Platz drei knapp gescheitert

In der Jugend der Altersklasse 17 hoben Nils Gürth und Marc Pfeiffer vom SV 90 Gräfenroda und begannen mit dem Gewichtheben. Im Reißen schaffte Serienmeister Pfeiffer 104 Kilogramm, scheiterte an 110. Nils Gürth erreichte eine neue Bestleistung von 83 Kilogramm. Im Stoßen ein ähnliches Bild. Nach 124 Kilo baute Pfeiffer auf 127 Kilo aus. 130 waren nach der Erkrankung zuvor etwas zu viel. In Führung ging so der Potsdamer Schwarzer. Gürth kämpfte bis zum letzten Versuch um den dritten Platz mit dem Berliner Kluck. Beiden gelangen 105 Kilogramm, Kluck aber auch noch 110.

Marc Pfeiffer holt athletisch stark zum Sieg auf

In der Athletik begann die große Aufholjagd. Pfeiffer wurde Zweiter beim Sternlauf hinter dem Rodinger Tütünikov, Zweiter beim Schocken hinter Kluck und überlegener Sieger beim Dreisprung mit 9,38 Meter, der einzigen Weite des gesamten Wettkampfes über 9,00 Meter. Damit gewann er überlegen den Supercup vor Schwarzer, Kluck und Gürth und wurde auch als bester Athlet der gesamten Meisterschaften gekürt. In der Länderwertung kam die Thüringen auf Platz 5.

Bei den Schülerinnen im Jahrgang 2009 traf Lotta Frank auf eine starke Konkurrenz. Im Reißen, verbesserte sie nach missglückten Auftaktversuch zweimal den Landesrekord auf nun 50 Kilogramm und im Stoßen auf 60 Kilogramm. Mit 7,10 Meter im Dreisprung und 12,8 Sekunden im Sternlauf. Groß war die Freude das sie sich hinter Neundorf (Dresdner SC) auf den zweiten Platz.

Viktoria Ehrle wurde mit den neuen Bestleistungen von 28 und 35 kg Achte. Im Jahrgang 2010 schaffte Franziska Ebert einen neuen Landesrekord von 47 Kilogramm im Reißen und 52 Kilo im Stoßen. Trotz Bestleistung in allen athletischen Disziplinen wurde sie am Ende nur Vierte, aber in der Länderwertung der Schüler holte Thüringen überraschend den deutschen Vizemeistertitel.

rh/rr