Stadtilm. Bei der Thüringer Meisterschaft der U8 holt Elisabeth Greta Eßers vor Fjella Lykke Keßler den Titel.

Auch in diesem Jahr richtete die SchachgemeinschaftBlau-Weiß Stadtilm die Thüringer Meisterschaft der jüngsten Strategen Thüringens, der Altersklasse U8, aus. Insgesamt 13 „Schach-Eleven“ aus ganz Thüringen gingen dabei im Schülerfreizeitzentrum Ilmenau an den Start.

Blau-Weiß Stadtilm Gatgeber für Thüringens jüngste Schach-Talente

In fünf Runden, die harmonischer nicht verlaufen konnten, zeigten die hochmotivierten kleinen Denker ihr schachliches Können. Daniel Schmidt und Luka Schäfer hatten als Schiedsrichter vor Beginn des Turniers alle wichtige Regeln, wie das Verhalten bei falschen Zügen oder die Bedienung der Schach-Uhr noch einmal erklärt. Auch das Verteilen von Gelben und Roten Karten bei regelwidrigen Zügen wurde mit den Teilnehmern besprochen. Die Bedenkzeit betrug pro Spieler 45 Minuten. Am ersten Tag wurden drei Runden gespielt, die letzten beiden Runden Sonntag absolviert. Eine Übernachtungsmöglichkeit für die Kinder und Eltern war im Schullandheim organisiert.

Die drei erfolgreichen Schach-Kinder der SG Blau-Weiß Stadtilm mit Trainerin Kirsten Siebarth (2. v. r.) und dem Maskottchen. © SG Blau-Weiß Stadtilm

Von Gastgeber Blau-Weiß Stadtilm gingen vier Teilnehmer an den Start. So nahmen Elisabeth Greta Eßers, Fjella Lykke Keßler, Mathilda Eßers und Hans Schechinger an ihrer ersten Thüringer Meisterschaft teil. Alle drei haben in den vergangenen Monaten mehrere Turniere gespielt und so auch erste Turniererfahrungen sammeln können.

Elisabeth vor Fjella Thüringer Meisterin

Mit drei Punkten konnte sich am Ende der fünf Runden im Schweizer System Elisabeth Eßers im Feld der jungen Schach-Damen vor Fjella Keßler (zwei Punkte) durchsetzen und ist somit Thüringer Meisterin dieser Altersklasse geworden. Als Landesmeisterin ist sie nun auch für die Deutschen Einzelmeisterschaft der U8 qualifiziert. Hans Schechinger hat als einziges Kindergartenkind des Turniers toll gespielt und kann sehr stolz auf seine 1,5 Punkte sein.