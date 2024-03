Gräfenroda. In der Fußball-Kreisoberliga brauchen die Gäste einen Sieg ganz dringend

In der Fußball-Kreisoberliga gibt es am Ostermontag ab 14 Uhr an der Alten Lache in Gräfenroda ein Kreisduell. Die zuletzt viermal unbesiegten Männer des FSV Gräfenroda empfangen das Tabellenschlusslicht FSV Großbreitenbach/Neustadt am Rennsteig zum Punkte-Duell. Für die Gäste zählt nach fünf Niederlagen in Folge nur ein Sieg. Noch ist für die Schützlinge von Trainer Christian Möller alles drin. Zum möglicherweise ersten Nichtabstiegsplatz, dem Vorletzten, fehlen lediglich zwei Punkte. Allerdings muss Großbreitenbach seinen gelb-rot-gesperrten Keeper Felix Uthe und einige weitere angeschlagene Spieler ersetzen. Gräfenroda kann nach dem 2:1 über Teichel lockerer ins Spiel gehen. Interessant wird, welcher der Lange-ZwillingePatrick oder Phillipp diesmal beginnt. Oder vielleicht beide?

rr