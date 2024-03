Ilmenau. Im Fußball-Kreispokal-Halbfinale muss Germania Ilmenau am Montag zum Überraschungs-Kreisklässler VfB Oberweimar, der seit zehn Monaten unbesiegt ist

Fußball-Kreisoberligist Germania Ilmenau könnte das Double schaffen. Das Team von Trainer Thomas Giehl ist sowohl um den Meistertitel, als auch im Kreispokal gut im Rennen. Im Fußball-Kreispokal-Halbfinale muss Germania Ilmenau am Montag zum Überraschungs-Kreisligisten VfB Oberweimar auf dem Lindenberg. Eigentlich eine Pflichtaufgabe. Doch der Kreisklassen-Spitzenreiter ist alles andere als ein leichter Gegner. Der VfB ist inzwischen Weimars größter Fußballverein vor dem SC 03! Die Männer von Trainer Thomas Dressler sind 18 Mal in Folge seit 13. Mai 2023 in Pflichtspielen unbesiegt! Damals verloren sie 1:2 gegen den Isserodaer SV, den sie im Pokal-Viertelfinale mit 5:1 besiegten. Davor schlugen sie den Kreisoberliga-Zweiten Wachsenburg Haarhausen im November 2:1 - eine Sensation - den Kreisliga-Zweiten Weimarer SV 5:1 und Kromsdorf 5:0. Ilmenaus aus Weimar stammender Trainer Thomas Giehl meinte im Vorfeld: „Das ist absolut kein Gegner, den man unterschätzen darf.“ Germania stieg in Runde drei mit einem 2:0-Sieg in Oberweißbach ins Pokalgeschehen ein, gewann dann 4:0 in Großbreitenbach, gewann beim Kreisklässler SV Gaberndorf 4:1. Und nun sind die Ilmenauer genau wie ihr Gegner nur einen Schritt vom Pokalfinale am 1. Mai (Spielort offen) entfernt. Im zweiten Halbfinale empfängt Grün-Weiß Blankenhain 14.30 Uhr auf Hartplatz (!) den TSV Bad Blankenburg.