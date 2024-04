Arnstadt. Fußball-Kreispokal-Halbfinale: A-Junioren des SV 09 besiegen in einem heißen Kampf Geratal/Gräfenroda/Martinroda mit 4:0

Mit einem umkämpften 4:0-Sieg über die SpVgg Geratal/Gräfenroda/Martinroda schossen sich die Kreisoberliga-A-Junioren des SV 09 Arnstadt als Pokalverteidiger in das Fußball-Kreispokal-Finale am 1. Mai im Weimarer Wimaria-Stadion. Die Arnstädter, die am 7. April nun auch im Halbfinale um den Landespokal im Jahnstadion daheim gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt spielen, treffen dann auf den Sieger zwischen Bad Blankenburg und Großschwabhausen. Die Elf von Trainer Maximilian Drößler siegte auf Kunstrasen am Obertunk durch die jeweils von Anton Lvov vorbereiteten Tore von Klemens Putsche (13.) und Rhaymani Jahfari Alexander (60.) sowie Darsein Antonio Gabriel (79.) und ein Eigentor von Phillipp Oschmann (84.) klar. Julian Heyder auf Gästeseite sah Gelb-Rot (81.), in der Schlussminute musste auch der Gerataler Joel Lange nach Foul mit Rot vom Platz.

rr