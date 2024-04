Gräfenroda. In der Fußball-Kreisoberliga verliert Tabellenschlusslicht FSV Großbreitenbach/Neustadt am Rennseig in Gräfenroda dicht vor einem Sieg am Ende 3:5

In der Fußball-Kreisoberliga stand Tabellenschlusslicht Großbreitenbach/Neustadt am Rennsteig beim FSV Gräfenroda dicht vor einem Sieg. Die Möller-Männer legten durch die Treffer von Sebastian Stolze (14., 25.) vor, doch nach Foul an Greßler schaffte Max Reimann vom Strafstoßpunkt das 1:2 (33). Mit Wiederbeginn traf Jakob Harwarth sogar zum 1:3 (51.), Philipp Lange gelang aber der neuerliche Anschluss (63.). Die Gastgeber hatten im Endspurt einfach mehr Alternativen (5:2 Wechsel), glichen durch Philip John aus (82.), zogen durch Ph. Lange in Front (89.) und legten durch Ostermanns Strafstoß (90.+4) zum 5:3 nach.

rr