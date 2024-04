Arnstadt. Die Kreispokalfinals Mittelthüringen der Männer, Frauen und A-Junioren finden am 1. Mai und die der B- bis E-Junioren am Pfingstmontag statt.

Fußball-Kreispokal-Finalist Germania Ilmenau trifft am 1. Mai im Weimarer Wimaria-Stadion auf Grün-Weiß Blankenhain. Die Männer von Trainer Thomas Giehl setzten sich Ostermontag im Halbfinale beim VfB Oberweimar (1. Kreisklasse) mit 6:2 durch. Blankenhain schlug auf dem Hartplatz im heimischen Lindenstadion den TSV Bad Blankenburg mit 2:0.

Bei den Frauen trifft der TSV 1864 Magdala auf Lauscha.

A-Junioren-Finale durch Doppelbelastung des SV 09 Arnstadt noch terminlich offen

Noch offen ist, ob die A-Junioren des SV 09 Arnstadt als erster feststehender Finalist am 1. Mai nach Weimar fahren oder im TFV-Landespokalfinale möglicherweise in Jena spielen. Dafür müssten die Nullneuner am Sonntag, 7. April, 10.30 Uhr, den 1. SC 1911 Heiligenstadt im Halbfinale besiegen. Sie träfen dann auf den Sieger aus ZFC Meuselwitz gegen Verbandsliga-Spitzenreiter FC Thüringen Jena.

Im Kreispokal-Halbfinale glänzte Gastgeber VfB Oberweimar mit riesigem, lautstarken Anhang. Germania um Doppeltorschütze Marcus Finn zog dennoch ins Finale, das im Wimaria-Stadion. © René Röder

Die restlichen Kreispokalfinals finden alle Pfingstmontag, 20. Mai, ebenfalls in Weimar statt. Hierfür spielen die B-Junioren von Blau-Weiß Stadtilm am Sonntag (10.30 Uhr) auf dem Lindenberg beim SC 03 Weimar B2 und die C-Junioren von Wachsenburg Haarhausen am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr im Wimaria-Stadion bei Empor Weimar. Gleich drei heiße Eisen im Feuer sind im Halbfinale bei den E-Youngster. Hier streiten Sonnabend, 6. April, 10.30 Uhr: Stadtilm E1 und der SV 09 Arnstadt E1 sowie Marlishausen und Zottelstedt um ihr Endspielticket.