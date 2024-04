Arnstadt. In der Handball-Regionsoberliga empfängt die HSG Ilm-Kreis am Sonntag das Tabellenschlusslicht Wutha-Farnroda II zum Nachholspiel

In der Handball-Regionsoberliga der Männer empfängt die HSG Ilm-Kreis am Sonntag ab 14 Uhr Petkus Wutha-Farnroda II zum Nachholpunktspiel. Die Gäste hatten aus Krankheitsgründen um Verlegung des eigentlich am 23. März angesetzten Spiels gebeten, mussten den vorgeschlagenen Termin akzeptieren, obwohl sie damit ein Doppelspiel-Wochenende haben. Petkus spielt bereits Sonnabend ab 20 Uhr gegen Oberdorla. Im Hinspiel gab es ein 29:29 des Tabellenschlusslichtes gegen den Tabellendritten.

kdh