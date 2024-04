Arnstadt. In der Fußball-Oberliga ist der SV 09 Arnstadt am Sonnabend in Marienberg zum Kellerduell zu Gast

Für den SV 09 Arnstadt geht es Sonnabend (14 Uhr) im Lautegrundstadion in Marienberg fast schon um alles. Die Männer von Trainer Robert Fischer brauchen beim Drittletzten Motor Marienberg einen Sieg, liegen als Schlusslicht schon fünf Punkte hinter den Sachsen und dem möglichen Relegationsplatz zurück. In den letzten fünf Partien holten die Erzgebirger fünf Punkte, Arnstadt einen! Nach ansprechender Leistung der Arnstädter gegen Grimma (2:2) wollen die Nullneuner im Aufsteigerduell etwas reißen. Im Hinspiel gewann Marienberg clever mit 3:2. Eric Stelzer (rechts) versucht hier im Motors Norman Fischer auf Distanz zu halten. Bitter: Nach Patrick Hädrich, fällt auch Marcel Bär nach Kreuzbandriss gegen Freital für den Rest der Saison aus.