Geraberg. In der Fußball-Thüringenliga ist die SpVgg Geratal in Saalfeld zu Gast

In der Fußball-Thüringenliga möchte die SpVgg Geratal nach dem 3:1-Sieg in Schleiz und dem 0:0 Bad Langensalza auch in Saalfeld (Sa., 15 Uhr) punkten. Der FC Saalfeld steht nach fünf sieglosen Partien als Viertletzter auf einem Abstiegsplatz. Während die Giering-Elf auswärts dreimal gewann, gab es daheim bisher nur einen Sieg in neun Spielen, den zum Auftakt gegen Heiligenstadt (2:1).

Geratals dritter Auswärtssieg von der Eeffektivität im Abschluss abhängig

Geratals Auswärtsbilanz war aber bisher auch nicht prickelnd. Nur in Schleiz und Neustadt/Orla (3:1) gelangen Siege. Trainer Robin Keiner: „Ich hoffe, dass wir unsere Chancenverwertung verbessern können. Gegen Langensalza habe ich das beste Spiel meiner Mannschaft gesehen, nur im Abschluss passte es nicht.“ Thurau, Schuchardt fehlen, dafür plant Geratal erstmals mit Neuzugang Elias Nowak.

rr