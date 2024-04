Arnstadt. In der Fußball-Kreisoberliga haben alle drei Top-Teams Auswärtsaufgaben, die schwerste Wachsenburg Haarhausen beim TSV 1880 Elgersburg

In der Fußball-Kreisoberliga muss Spitzenreiter Germania Ilmenau nach Pokal-Halbfinalsieg gegen den VfB Oberweimar (6:2) erneut auf den Lindenberg, trifft dort auf den Vorletzten Empor Weimar. Verfolger Wachsenburg Haarhausen ist mit drei Punkten Rückstand beim TSV 1880 Elgersburg schwer gefordert (Sa., 15 Uhr) und nach dem 3:5 in Martinroda hofft der Dritte FSV 1928 Gräfinau-Angstedt mit einem Sieg in Schöndorf (So., 15 Uhr) doch noch einmal oben angreifen zu können.