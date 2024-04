Marienberg. In der Fußball-Oberliga holt der SV 09 Arnstadt beim FSV Motor Marienberg drei Punkte mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg und kletterte um einen Platz in der Tabelle

Der SV 09 Arnstadt, ist nach dem 2:2 gegen den FC Grimma auch im wichtigen Spiel beim Mitaufsteiger Motor Marienberg unbesiegt geblieben, hat überzeugend im Erzgebirge mit 5:1 gewonnen. Trainer Robert Fischer zeigte sich zufrieden. „Wir haben verdient gewonnen, sind von Beginn an gut in die Zweikämpfe gegangen, schnell in Führung gegangen und haben auch gleich nach der Pause mit dem 5:0 entscheidend nachgelegt. Das Gegentor war eher unnötig, aber insgesamt haben wir unsere Chancen resolut genutzt. Nun hoffe ich auf eine kleine Serie und, damit wir schnell vom Tabellenende wegkommen“, so Arnstadts Trainer.

Marienbergs Danny Gottschalk köpft die Kugel vor Silvano Varnhagen und Martin Skaba (hinten) weg. © René Röder

Das konnte er auch. Nach einer ersten Chance des Marienberger Müller, der Hoffmann enteilte (10.) übernahm der SV 09 deutlich die Initiative und nach einem 30-Meter-Freistoß von Hans Oeftger in den Strafraum köpfte der einlaufende Silvano Varnhagen zum 0:1 ein (17.). Die Erzgebirger geschockt, fingen sich durch Kunz fast im nächsten Angriff einen weiteren Treffer ein, der dann aber nach dem Kopfball von Lvov und Schussversuchen von Kunz und Vernhagen auch verdient gewesen wäre.

Ben-Luca Kunz traf erstmal in der Oberliga. Hier enteilt er dem Marienberger Tim Graubner. © René Röder

Marienbergs Keeper Breitfeld stand bei einem Martinez-Heber auf dem Posten (23.) und bei einem Prellball mit Hertel hatte er Glück, dass der Ball rechts vorbei trudelte (25.). Gegenüber hatte der insgesamt glücklose, im Hinspiel so starke Ex-Regionalliga-Spieler Luge, mit einem Heber am langen Pfosten vorbei, die riesige Chance zum Ausgleich (30.). Gegenüber wieder Arnstadt druckvoll: Einen klugen Ableger von Hertel setzte Scheuring knapp am Tor vorbei (32.), dann setzte Kunze nach Härtel-Pass mit der Hacke Matteo Martinez im Strafraum frei, der zum 0:2 abschloss (33.). Oftger flankte wieder weit nach innen, wo Benjamin Hertel aus dem Stand ungehindert zum 0:3 einköpfte (36.). Motors Trainer Ronny Rother war mächtig angefressen, nahm in der Kabine und weit davor hörbar seine Männer in die Pflicht – vergebens. Die Marienberger fanden kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste. „Arnstadt hat das richtig gut gemacht. Bei uns hat einfach gar nichts geklappt. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, war schon zur Pause hinfällig und mit Wiederbeginn war es nach ein paar Minuten dann mit dem 0:5 auch gelaufen“, analysierte der Motor-Coach.

Der Arnstädter Niklas Hoffmann ringt Danny Gottschalk den Ball ab. Matteo Martinez (links) und Marienbergs Kevin Werner beobachten. © René Röder

Die Arnstädter spielten wie aus einem Guss weiter, erhöhten nach Grünert Steilpass durch den frei laufenden Lukas Scheuring zum 0:4. Der war happy: „Nach einer langen Verletzungs-Odyssee habe ich endlich meinen ersten Saisontreffer geschafft, hoffe nun, dass noch einige folgen und wir den Klassenerhalt noch hinkriegen.“ Wie verunsichert die Gastgeber vor über 200 Zuschauern waren, zeigte, dass der Ukrainer Ponomarenko eine Eingabe aus Nahdistanz übers Tor schaufelt (53.) und Colditz gegenüber den Schuss von Ben-Luca Kunz nur mit der Hand aufhalten konnte. Der 20-Jährige selbst nahm sich den Ball und setzte ihn äußerst links zum 5:0 ins Netz. Breitfeld war mit den Fingerspitzen noch dran (56.).

Premiere: Der Arnstädter Broklyn Menge (links) gab in Marienberg seinen Oberliga-Einstand. Trainer Robert Fischer schwört ihn vor seiner Einwechslung ein. © René Röder

Damit war das Spiel gelaufen. „Wir hätten noch ein paar Tore mehr machen können, vielleicht sogar müssen. Aber was mich wirklich ein bisschen ärgert ist das Gegentor, dass da unsere Abseitsfalle nicht funktionierte“, fand Gästetrainer Fischer doch noch einen Kritikpunkt. Werner passte von der Mittellinie auf den völlig frei aufs Tor laufenden Ponomarenko, der ins rechte Eck zum 1:5 vollendete (62.). Danach war nur für die Gäste noch mehr drin, die mit einer Kofball-Bogenlampe von Martinez, einem sensationell gehaltenen Hertel-Schuss unter Bedrängnis und Varnahages Schrägschuss. Der Kapitän Silvano Varnhagen fordert mehr: „Wir waren in der ganzen Saison nie schlechter als unsere Gegner, aber einfach im Abschluss nicht gnadenlos genug. Wir haben jetzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt, das sollten wir fortsetzen, auch wenn die Gegner nicht leichter werden. In der Oberliga kann jeder, fast jeden schlagen.“