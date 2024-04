Weimar/Elgersburg/Schöndorf. In der Fußball-Kreisoberliga siegt Ilmenau 4:0 bei Empor Weimar, Haarhausen spielt 1:1 in Elgersburg, Gräfinau-Angstedt 2:1-Sieger in Schöndorf

Während Spitzenreiter Germania seine Aufgabe mit dem 4:0 beim FC Empor Weimar spät deutlich löste, kam Verfolger Wachsenburg Haarhausen beim TSV 1880 Elgersburg im Körnbachtal nur zu einem 1:1. Der Dritte Gräfinau-Angstedt gewann beim Schöndorfer SV 2:1. Ilmenau ging nach Torwartfehler durch Udeh (24.) in Führung. Machts erhöhte nach Pfostenschuss Izaguirres per Flugkopfball (64.), und Alzoughbi, der einen an ihm selbst verwirkten Foulstrafstoß verwandelte (76. ) sowie in der Nachspielzeit nach Alzoughbis Pass durch Machts Lupfer über Keper Naumann (90. +3) zum 4:0.

Haarhausen kassiert in Elgersburg noch das 1:1 und liegt nun fünf Punkte zurück

Verfolger Haarhausen liegt nun fünf Punkte hinter Ilmenau. Dabei gingen die Wachsenburger nach Apel-Schuss von rechts an den linken Pfosten, durch den nachsetzenden M. Brandau in Führung (16.), doch nach der Pause gelang TSV-Trainer Zachert noch der Ausgleich (69.).

Kann Gräfinau-Angstedt noch einmal angreifen?

Der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt tat sich am Sonntag in Schöndorf schwer, gewann am Ende 2:1. Oschmann legte nach neun Minuten vor, weitere Chancen blieben ungenutzt. So schaffte der Gastgeber durch Hage per Kopf den Ausgleich (44.). M. Zentgraf köpfte mit Wiederanpfiff zum 1:2 ein (48.) und der FSV hatte dann viel Glück, dass Vogelsberg verstolperte (53.) und Pollmächer nur den Pfosten traf (67.).

rr