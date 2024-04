Arnstadt. Klarer 43:20-Heimsieg der HSG Ilm-Kreis im Nachholspiel der Handball-Regionsoberliga gegen Petkus Wutha-Farnroda II

In der Handball-Regionsoberliga konnten die Männer der HSG Ilm-Kreis mit einem 43:20-Heimsieg in Arnstadt im Nachholspiel gegen Petkus Wutha-Farnroda II ihren dritten Platz festigen und sich für das 29:29-Hinspiel-Remis revanchieren. Die Gäste musste nach der Niederlage am Vortag gegen Oberdorla (22:25) auch in Arnstadt eine Niederlage einstecken. Die HSG führte schnell und zur Pause schon deutlich 22:11. In der zweiten Halbzeit konnte vor allem über Daniel Heim (11/3 Tore) sowie Routinier Sascha Richter (9 Treffer/hier vor Wegner beim Wurf) und aus einer gut stehenden Deckung das Ergebnis auf 43:20 in eine beeindruckende Höhe gebracht werden. Sonnabend (17.45 Uhr) soll nun beim Drittletzten HV 90 Artern nachgelegt werden.