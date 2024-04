Arnstadt. Im Thüringer Landespokal-Endspiel der A-Junioren muss der SV 09 Arnstadt am 1. Mai gegen Meuselwitz in Sondershausen spielen

Im Fußball-Landespokal der A-Junioren haben beide Finalisten einen weiten Weg vor sich. Das Finale zwischen dem Kreisoberligisten SV 09 Arnstadt und dem Verbandsliga-Zweiten ZFC Meuselwitz findet am 1. Mai, 13.30 Uhr auf dem Sonderhäuser Göldner statt, wie auch die anderen Finals der B- bis D-Junioren. Das ebenfalls am 1. Mai geplante Kreispokalfinale der Arnstädter im Weimarer Wimaria-Stadion gegen den TSV Bad Blankenburg wird deshalb verlegt. Planmäßig wird so am Mittwoch, 1. Mai, 12.30 Uhr das Frauenfinale zwischen dem TSV 1864 Magdala und Lauscha angepfiffen. 15 Uhr folgt das Männerfinale zwischen Germania Ilmenau und Grün-Weiß Blankenhain.

