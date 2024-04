Ohrdruf. Hohe Niederlage und fehlende Schützenhilfe lassen den Ilmenauer mit seinem Team keine Chance auf Ligaverbleib.

Bitteres Saisonende für Kevin Schmidt und den Ohrdrufer KSV. Der vor der Spielzeit vom KSC 08 Ilmenau nach Ohrdruf gewechselte Kegler verpasste mit seinem neuen Team den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Mitte. Das entscheidende Duell in Hirschau verlor das Team mit 1:7, Schmidt musste sich mit erzielten 566 Holz im mittleren Paarkreuz deutlich geschlagen geben. Da zeitgleich Kaiserslautern gegen Zeil verlor, diese dadurch an Ohrdruf vorbeizogen und in der Bundesliga Wernburg ebenfalls den Klassenerhalt nicht erreichte, müssen die KSV‘ler den Gang in die 120-Wurf-Thüringenliga des Thüringer Kegel-Verbandes antreten.