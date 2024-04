Arnstadt. Noch bis 22. April sind Anmeldungen für den Lauf am 27. April möglich

Noch bis 22. April, sind Voranmeldungen für den 32. Arnstädter Citylauf, der Sonnabend, 27. April stattfindet, möglich. Wie gewohnt werden drei Wertungsläufe über 3, 5 und 10 Kilometer ausgetragen. Für Jedermann- und Bambinoläufe sind keine Voranmeldung notwendig. Meldungen sind online unter www.lsvlokarnstadt.de oder per Post an André Schulz, Am Maiholz 9, 99338 Angelroda möglich. Nachmeldungen am Wettkampftag können ab 11 Uhr bis 60 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes getätigt werden. Der erste Startschuss erfolgt im 13.45 Uhr mit dem Jedermannlauf. Die Wettkampfläufe beginnen um 14.15 und 14.20 Uhr. Die Bambinoläufe um 16 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es Geldprämien für die prozentual teilnehmerstärksten Schulen und Kitas.

