Arnstadt. Tabellenschlusslicht braucht dringend Siege für den Klassenerhalt

Für den SV 09 Arnstadt wird es am Tabellenende der Fußball-Oberliga immer enger. Nach dem überzeugenden 5:1-Sieg beim FSV Motor Marienberg gab es gegen Wernigerode eine schmerzliche 2:3-Heimniederlage. Nun haben die Fischer-Männer sechs Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Ein Sieg am Sonnabend (14 Uhr) beim VfL Halle 96 muss her. Die Zoopark-Kicker spielten zuletzt kurios, vier Unentschieden folgte ein 3:0 über den da Tabellenzweiten Magdeburg II, dann ein 1:3 beim da Letzten Grimma und zuletzt ein 0:0 gegen Marienberg. Arnstadt hilft nur ein Sieg.