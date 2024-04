Bad Blankenburg. In der Fußball-Kreisoberliga gewinnt der FSV 1928 deutlich 4:0 beim TSV Bad Blankenburg

Mit einem deutlichen 4:0-Sieg beim TSV Bad Blankenburg bleibt der FSV 1928 Gräfinau-Angstedt dem Spitzenreiter Germania Ilmenau in der Kreisoberliga auf den Fersen. Die Zentgraf-Männer gingen nach zwei dicken Chancen der Gastgeber, erst bockte Maik Zentgraf Botz gerade noch (7.), dann verlor er den Ball an Alfreij, der das Geschenk aber kläglich vergab (31.), in Führung. Tom Oschmann jagte vor seiner Haustür – er wohnt in Bad Blankenburg – einen weiten Pass von Hoffmann sehenswert direkt zum 0:1 in die Maschen (32.). Zunächst ausgeglichen, hatten Bommhardt per Kopf (41.) für die Gastgeber und Alexander Voigt direkt nach einem Heinze-Freistoß (44.) die Chance nachzulegen.

Doppelschlag entscheidet deutlichen Sieg endgültig

Nach der Pause Bad Blankenburg zunächst energisch, doch Gräfinaus Keeper Kazmierczak parierte gegen König (53.). Dann köpfte Bommhardt übers Tor und die stets lauernden Gäste schlugen gnadenlos zu. Eine Kombination von Heinze mit Flankenwechsel auf Oschmann, kurzem Antritt und Pass drückte Maurice Günschmann zum 0:2 ein, womit er sein Ziel zehn Saisontore schon überfüllte (65.) und 18-Jährige bedankte sich brav, köpfte den Ball vier Minuten später in den Lauf des besser platzierten Oschmann, der mit Lupfer über Keeper Beck seinem 16. Treffer und die Vorentscheidung bewerkstelligte (69.). Das 0:3 war die Entscheidung.

Danach wurde es ruppig und endgültig den Sieg besiegelte Maximilian Heine, der nach Rademacher-Ableger nach einer Oschmann-Ecke von der Strafraumkante mit dem Außenrist einlochte – 0:4 (85.). Nun kommt Schwarza nach Gräfinau und der Nachholer am Pfingstmontag bei Grün-Weiß Blankenhain soll nun doch nicht auf roter Erde, sondern in Kranichfeld auf Rasen steigen.