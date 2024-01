Sondershausen. Joachim Stiel von Empor Sondershausen ist mit 69 Jahren verstorben.

Am vergangenen Samstag, dem 6. Januar, hat der Fußballverein SG Empor Sondershausen ein Urgestein für immer verloren. Joachim Stiel verstarb im Alter von 69 Jahren. „Sein“ gesamter Verein SG Empor Sondershausen ist in tiefer Trauer und verliert eine Vereinsikone. Egal ob als Spieler, Übungsleiter, Abteilungsleiter Fußball oder stellvertretender Vereinsvorsitzender hat er den Verein über Jahrzehnte geprägt und geführt. Der Name „Achim“ fiel fast in jedem Zusammenhang, wenn es um Empor Sondershausen ging oder geht.