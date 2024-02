Weimar/Artern. Landesklässler VfB Artern zeigt sich weiterhin offensiv stark, aber defensiv schwach. Dienstagabend folgt der nächste Test gegen Sangerhausen

Das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Landesklasse verlor der VfB Artern beim SC Weimar. Die Gastgeber, die ebenfalls in der Landesklasse aktiv sind, setzten sich gegen die Elf von Patrick Gonnermann mit 5:4 durch. Die Weimarer zeigten in der ersten Halbzeit ihre Klasse und führten zur Pause 3:0. Artern aber kam nach dem Wechsel auf 3:2 durch die Tore von Jan-Niklas Beyer und Bastian Rüdiger heran. Weimar enteilte aber auf 5:2, sodass Beyer und Alpha Barry nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnten. Am Dienstagabend, 18.30 Uhr, geht es gleich weiter. Dann testet Artern in Sangerhausen, ehe es kommendes Wochenende bereits in der Liga gegen Kölleda wieder um Punkte gehen wird.