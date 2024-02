Artern. In der Regionsoberliga überschlugen sich teils die Ereignisse. Zwei Blaue Karten und ein verunsicherter Schiedsrichter...

Vier rote Karten, zwei davon gar blau, ein knappes Spiel, ein Schiedsrichter zu wenig und eine Niederlage für die Handballer des HV Artern. So lief kurz zusammengefasst das 27:29 der Regionsoberliga-Handballer vom Samstagabend gegen die zweite Mannschaft aus Suhl. In der hitzigen Partie gerieten in der Schlussminute Tom Bachmann und Christian Gröner aneinander, wobei beide die blaue Karte sahen. Welche Konsequenzen dies haben wird, entscheidet in den nächsten Tagen der Staffelleiter.