Budapest. Die Reise zum SuperEnduro nach Budapest brachte für Eddie Findling nicht den erhofften Erfolg. Bereuen tut er aber nichts.

Fünftes Saisonrennen der SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2023/2024, viertes zur Europameisterschaft und drittes in diesem Rahmen für Eddie Findling. Beim finalen Rennen des „Europe Cup“ in Budapest wollte auch der 34-jährige Garnbacher noch einmal dabei sein. Allerdings brachte sein Trip in Ungarns Hauptstadt nicht den erhofften Erfolg.