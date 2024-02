Breitungen. Die Männer des HV Artern beweisen Nervenstärke und holen den dritten Auswärtssieg in dieser Saison

Auswärts können sie, die Handballer des HV Artern. In der Regionsoberliga haben sie nun viermal gewonnen, davon dreimal in der Fremde. Jüngst beim 24:23 bei der Zweiten der HSG Werratal, einem weiteren Krimi, wie beim Hinspiel (27:26), übrigens der einzige Heimsieg in dieser Saison. Dass es am Ende aber so knapp wurde, war völlig unnötig und haben sich die Arterner selbst zuzuschreiben. Reihenweise beste Möglichkeiten wurden leichtfertig vergeben.