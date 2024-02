Nordhausen. Die kleinen Fußballer der SG Harztor gewinnen das F-Jugend-Turnier vor Empor Sondershausen

Ganz groß spielten die kleinsten Fußballer an diesem Wochenende in der Nordhäuser Ballspielhalle auf. Beim freundschaftlichen Turnier der F-Jugend holte sich in einer sehr gut gefüllten Halle die SG Harztor in einem spannenden Finale gegen Empor Sondershausen den Sieg. Die Gruppe A dominierte zunächst Preußen Bad Langensalza vor Eintracht Sondershausen. Am Ende aber setzten sich Harztor und Empor aus der Gruppe B durch. Empor gewann sein Halbfinale gegen die Preußen 3:1 und Harztor 1:0 gegen die Eintracht. Weiterhin dabei waren zwei Mannschaften der FSG Salza. Dritter wurden mit einem 2:0-Sieg die Kurstädter aus Bad Langensalza.

Empor Sondershausen zeigte ebenso sehr guten Fußball. © Christoph Keil

Neben Fußball wurde sich auch mal ausgeruht, wie hier die Kleinen von Eintracht Sondershausen. © Christoph Keil