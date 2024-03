Bad Frankenhausen. Auf der Internetseite des Kreissportbundes kann ab sofort abgestimmt werden. Sportlergala findet am 19. April 2024 im Burghof des Kyffhäusers statt.

Im Kyffhäuserkreis werden ab sofort wieder die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften gesucht. Sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Nachwuchs. Auf der Internetseite des Kyffhäuser Kreissportbundes (KSB) kann in jeder einzelnen Kategorie abgestimmt werden. Die Katze wird dann am 19. April aus dem Sack gelassen, bei der Sportgala im Burghof des Kyffhäusers. „Wir freuen uns, dass wir wieder eine bunte Auswahl getroffen haben und uns die Vereine zum Teil dabei geholfen haben. Nun darf fleißig abgestimmt werden. Wesentliche Bestandteile der Sportgala sind seit jeher die Wahl beliebter und leistungsstarker Sportlerinnen und Sportler und die Auszeichnung besonderen ehrenamtlichen Engagements. Kurz gesagt, zelebrieren wir mit der Sportgala am 19. April 2024 die Sportlerwahl und den Ehrenamtstag des Sports im Kyffhäuserkreis“, sagte Lukas Kellner, Vereinsberater und Geschäftsführer des KSB.

Viele Nominierungen im Nachwuchsbereich

Im Nachwuchs sind bei den Mädchen Alana Cheyenne Wille im Tischtennis vom VfL 1888 Ebeleben, Leonie Krampf im Kunstradfahren von der SG 03 Holzthaleben/Menteroda - Kunstradfahren, Lisa Jäger vom Karate Kwai Sondershausen und Leichtathletin Pia Cataleya Staat vom SV Glückauf Sondershausen nominiert. Bei den Jungs sind es: Jonas Raue im Gerätturnen vom SV Glückauf Sondershausen, Leopold Junker im Tischtennis vom TTV Germania Großfurra, Luca Neubert vom Karate Kwai Sondershausen und Ringer Marco Neukirch vom AC Germania Artern. Zur Auswahl bei den beliebtesten Nachwuchsmannschaften stehen folgende Teams zur Wahl: 4er-Einrad-Team Mädchen, SG Holzthaleben/Menteroda; U15 Mannschaft Mixed vom Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen, Jugendmannschaft des AC Germania Artern, Kinder-Kata-Team - Karate Kwai Sondershausen, Volleyballer-Schülerteam WKII Jungen aus der Klosterschule Roßleben, die Fußball-C-Junioren der SpG Bad Frankenhausen/Oldisleben, die Fußball-B-Junioren des SV Blau-Weiß Greußen, die Turnermannschaft Jungen AK 10/11 vim SV Glückauf Sondershausen und die Tischtennis-Jugendmannschaft des VfL 1888 Ebeleben.

Frauen und Männer zusammen in einer Abstimmung

Die gleichen Kategorien gibt es auch im Erwachsenenbereich, wobei die Frauen und Männer zusammen gewählt werden. Demnach stehen zur Wahl: Sabine Storch vom Schießsportverein SG St. Sebastiansbrüder Sondershausen, Keglerin Susanne Kihl vom KSV 1992 Kali Roßleben, Kegler Hartmut Bärwinkel - SV Wasserthaleben und Niklas Schipler vom Reitsportverein SV Diamantene Aue Ringleben. Bei den Mannschaften sind die 1. Damenmannschaft im Gerätturnern des SV Glückauf Sondershausen, der AC Germania Artern, die Fußballer der SpG Roßleben/ Bottendorf und die Ü50 Kegler des SV Wasserthaleben nominiert.

Der Link zur Abstimmung