Der Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen veranstaltet Ostermixed-Turnier zusammen mit Oberheldrungen.

Am Sonntag spielten sieben Mixed-Paarungen des Tennisvereins Blau-Weiß Sondershausen in der Tennishalle in Schlotheim um die Oster-Mixed-Meisterschaft der Winterrunde 2024. Neben 13 Starterinnen und Startern konnte mit Ellen Wetzel auch eine Akteurin vom TC Schmücke Oberheldrungen begrüßt werden.

In Guppe A setzten sich Juliane Rückebeil und Michael Kämmerer knapp vor Evelyn Ungewiß und Stefan Böttcher, Anika und Karsten Günther sowie Kathrin Birnfeld und Lothar Holzapfel durch. In Gruppe B errangen Peggy Richter und Lothar Hartung den Gruppensieg vor Ellen Wetzel und Ruslan Dick sowie Helga Gudacker und Frank Jansch.

In den Halbfinals besiegten Rückebeil und Kämmerer ihre Gegner Wetzel und Dick nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 4:6, 6:3 und 7:6, während sich Ungewiß und Böttcher im zweiten Halbfinale klar mit 6:2 und 6:2 durchsetzten.

Das Finale ging mit einem 4:6, 6:3 und 7:6 an Juliane Rückebeil und Michael Kämmerer.