Wiehe. So liefen die beiden finalen Partien für die Rankestädterinnen gegen Schwarz-Weiß Erfurt und den MTV Greußen.

Die Volleyballerinnen des SV Rot-Weiß Wiehe haben die Bezirksliga-Saison auf dem siebten Platz und damit zwei Ränge hinter dem MTV Greußen abgeschlossen. Am finalen Spieltag unterlagen sie Gastgeber Schwarz-Weiß Erfurt III mit 0:3 (-22, -22, -26) und anschließend im Duell der beiden Teams aus dem Kyffhäuserkreis mit 2:3 (-14, 24, -25, 23, -9).

Gegen Erfurt klang das Ergebnis zwar deutlich, dennoch war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im ersten Satz verkürzten die Rot-Weißen von 6:17 auf 15:17, schafften aber nicht mehr die Wende.

Im dritten Satz verspielt Wiehe gegen Erfurt III eine komfortable Führung

Im zweiten Abschnitt glückte dem Gegner aus der Landeshauptstadt ein schnelles 7:0. Das reichte, um sich am Ende auch Durchgang zwei knapp zu holen. In Abschnitt drei lief es für die Rankestädterinnen deutlich besser. Allerdings verspielte Wiehe ein komfortables 21:13 und verpasste es, Erfurt durch einen Satzgewinn noch einmal in Zugzwang zu bringen.

Gegen Greußen wollten die Rot-Weißen sich für das 0:3 aus dem Hinspiel revanchieren. Doch der Start ging schief, Greußen führte in Satz eins rasch mit 15:3. Satz zwei verlief deutlich ausgeglichener, Wiehe hatte mit 26:24 das bessere Ende für sich.

In Durchgang drei starteten die Rot-Weißen mit einer Serie schlechter Aufschläge, Gegner Greußen konnte das aber nicht ausnutzen. Eine 20:16-Führung brachten die acht Spielerinnen aus Wiehe dann nicht nach Hause, unterlagen in der Verlängerung mit 25:27.

Im Duell der Teams aus dem Kyffhäuserkreis muss der Match-Tiebreak entscheiden

Nun war Moral gefragt, und die zeigten die Rot-Weißen. Sie holten einen Rückstand auf, glichen aus und zogen vorbei. Das 25:23 bedeutete, dass der Match-Tie-Break die Entscheidung bringen musste.

Greußen startete stärker, führte beim Seitenwechsel mit 8:3. Diesen Vorsprung ließ sich der MTV dann auch nicht mehr nehmen und konnte nach dem letzten Ballwechsel der Saison über den zweiten Sieg gegen Wiehe jubeln.