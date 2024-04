Oberspier. Die Dartchaoten erleben ohnehin ihre erfolgreichste Saison und krönen dies mit dem Erfolg gegen Ilfeld.

Die aktuelle Saison ist schon jetzt die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel ist eine Bilanz von acht Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen unglaublich. Das vor der Saison ausgelobte Ziel Klassenerhalt ist damit mehr als übererfüllt und ein Platz auf dem Siegerpodest sicher gebucht. Welcher es am Ende sein wird, hängt von den Teams von Bollstedt und Niedergebra ab, die um den Aufstieg kämpfen und auch noch gegeneinander spielen müssen.

Schon nach den Doppeln ist die Tendenz zu erkennen

Am Wochenende haben die Dartchaoten Oberspier ihr Heimspiel gegen die St. Georg Devils aus Ilfeld bestritten und mit 13:7 routiniert gewonnen. Das Team um Mannschaftskapitän René Fischer konnte frühzeitig die Weichen in Richtung Sieg stellen. Bereits nach den Doppelbegegnungen stand eine solide 3:1-Führung für die Gastgeber auf dem Scoreboard.

Genauso ging es in den Einzeln weiter. Oberspier holte Punkt für Punkt und konnte bereits nach dem zweiten Spielabschnitt auf einen beruhigenden Vorsprung von 9:3 blicken. Der dritte Spielblock brachte dann aber schon die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Beim 11:5 war die Anspannung auf beiden Seiten vorbei, der Spieltag trudelte langsam aus. 13:7 bei 28:20 Legs war das Endergebnis für die Dartchaoten.

Mehrere Highfinishes auf beiden Seiten

Auch wenn das Ergebnis eindeutig scheint, mussten die Dartspieler aus Oberspier immer wieder ihr ganzes Können abrufen, um den Gegner zu besiegen. Den zwei Highfinishes (Checkout von über 100 Punkten) vom gegnerischen Teamkapitän Toni Kraus (116 und 106) setzen die Gastgeber ein Highfinish von 127 Punkten durch René Fischer und ein 136er Checkout durch Thomas Peglow entgegen.

Bei aktuell 18:8 Punkten in der Tabelle steht nun nur noch das Rückspiel gegen die Eckfighter aus Leinefelde auf dem Spielplan. Das Hinspiel in Leinefelde konnte Oberspier knapp mit 11:9 gewinnen. Im Rückspiel will man das zu Hause wiederholen und die geschichtsträchtige Saison mit einem weiteren Sieg beenden.