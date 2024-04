München/Niederdorla. Bei der Night of the Jumps in München geht nichts über den wagemutigen Motorcross-Fahrer und FMX-Weltmeister

Mehr als 9000 Besucher in der Olympiahalle München erlebten ein Extremsportspektakel par excellence. Vor ausverkaufter Kulisse feierte die „Night of the Jumps“ den gigantischen Auftakt in die Saison 2024. Mit dabei FMX Weltmeister Luc Ackermann. Team-Kapitän Ackermann hatte Davide Rossi (ITA) und Colby Gort (USA) in seiner Mannschaft. Nach drei Sprüngen und einem Synchro-Wettbewerb sicherte sich mit 92 Punkten der wagemutige Motocross-Fahrer aus Niederdorla den ersten Sieg in der Einzelwertung im Tour Ranking 2024 und führt diese mit 20 Zählern vor Maikel Melero und Marc Pinyol an. Den Tagessieg im Team Contest holte sich Team Melero vor Team Ackermann und Team Podmol an dritter Position.