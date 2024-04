Bleicherode. Gegen die SG Schnellmannshausen II stachen Paul Retzig und Paul Neumann beim knappen 26:25 als beste Torschützen heraus.

Den vierten Sieg in dieser Saison feierten die Regionsliga-Handballer der SG Bleicherode/Sondershausen am Wochenende gegen die Zweite der SG Schnellmannshausen. Beim 26:25 war es aber äußerst knapp. Danach sah es zu Beginn gar nicht aus. Die Hausherren, die dieses Mal in Bleicherode spielten, starteten beim 4:1 gut. Noch besser sah es beim 12:6 aus. Die SG schien alles unter Kontrolle zu haben, aber mit dem Halbzeitpfiff verkürzten die Gäste auf 12:9 und machten direkt nach Wiederanpfiff gar den zehnten Treffer. Wenig später glich Schnellmannshausen nicht nur aus, sondern ging selbst im Führung (17:18), es sollte aber deren einzige bleiben. Die Hausherren blieben ruhig und konnten sich erneut einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten, der schlussendlich den Ausschlag geben sollte. Die Gäste konnten nur noch verkürzen.