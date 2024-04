Greußen. Die Tischtennisspieler aus Greußen haben sich die Meisterschaft in der 1. Bezirksliga gesichert

Die Mannschaft des MTV Greußen zeigte sich in dieser Saison wieder einmal in einer blendenden Form und behauptete sich souverän an der Spitze der 1. Bezirksliga Nord und der damit verbundenen höchsten Spielklasse mit Beteiligung einer Mannschaft des Kyffhäuserkreises.

Durch eine beeindruckende Serie von 16 Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage, sicherte sich die Mannschaft um Kapitän Martin Kallenberg die angestrebte Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Verbandsliga.

Mit einem beeindruckenden Punktestand von 33:3 und einem Spielverhältnis von 141:51 ließ das Team keinen Zweifel an seiner Dominanz. Im letzten Spiel der Saison wurde dem Bischlebener SV III beim 8:1 keine Chance gelassen.

Auch die zweite Mannschaft des MTV Greußen, welche durch das 7:7 zum Saison-Halali dem SV Friedrichroda noch den Aufstieg streitig machte, kam als Siebter ins Ziel und wird auch in der kommenden Saison mit insgesamt sieben Siegen in der 1. Bezirksliga spielen.