Sondershausen. Warum nach dem klaren Sieg der Gäste dennoch ein wenig zusammen gefeiert wurde:

Nach dem Spiel standen sie Seite an Seite, waren sich einig und feierten ihre gemeinsame Freundschaft. Während des Thüringenligaspiels aber war zwischen Eintracht Sondershausen und Wismut Gera wenig Gleichklang. Die Gäste, die den Aufstieg in die Oberliga schaffen wollen, gewannen auf dem Kunstrasen in Sondershausen unaufgeregt 3:0. Nach dem derzeitigen Stand wird beide Teams nach der Saison zwei Ligen Unterschied trennen, sodass die Fanfreundschaft noch mal ausgiebig ausgekostet wurde.

Es war das Jahr 2001, als in Sondershausen die Finalspiele der Hallenlandesmeisterschaften stattfanden. Gera war dabei und einige Fans wussten nicht so recht, wie sie in die Halle kommen sollten. So wurde höflichst gefragt bei den Anhängern der Eintracht. Es kam eins ins andere. Beide Lager verstanden sich auf Anhieb und es entwickelte sich eine Freundschaft, die immer inniger wurde und bis heute hält.

Beide Fanlager zusammen: Zwischen Eintracht Sondershausen und Wismut Gera hat sich eine enge Freundschaft entwickelt. © Sebastian Fernschild

„Wir haben uns damals gut verstanden, verstehen uns heute weiterhin gut. Das gibt es nicht allzu oft und wird demzufolge zelebriert“, sagte ein Fan der Hausherren. Vor allem in Hinblick auf das in zwei Wochen anstehende Derby gegen Wacker Nordhausen, was die Verantwortlichen der Eintracht am liebsten schon hinter sich gebracht hätten und was wahrscheinlich nicht so harmonisch ablaufen wird. Dass am 4. Mai die Fans beider Vereine Arm in Arm zusammen feiern, ist wohl so wahrscheinlich wie eine deutsche Meisterschaft des VfL Osnabrück. Es tendiert gen Null.

Sondershausen mit guten Ansätzen

Gegen Gera zeigte das Schlusslicht Sondershausen zunächst eine ansprechende Leistung und kreierte selbst gute Chancen. Aber der Ball wollte wie so oft nicht rein. „Wenn man nur 13 Tore in 23 Spielen schießt, ist das Problem unschwer zu erkennen. Uns fehlt immer ein Stürmer, der mal einfache Tore macht und so der Mannschaft das Selbstvertrauen zurückgibt. Gera hat das Spiel verdient gewonnen. Nach dem 0:2 war es an sich durch. Die Tore fallen für uns wie so oft zu ungünstigen Zeitpunkten. Ich weiß nicht, wie oft wir kurz vor der Pause schon ein Gegentor bekommen. Es ist zum Verzweifeln“, war Axel Duft, Trainer der Eintracht, bedient. Aber er hatte auch Gutes gesehen von seiner Mannschaft. So hatte Marius Mrowka mit einem gefühlvollen Schlenzer das 1:0 auf dem Fuß. Oder Bastian Seidel, der die Kugel nur knapp am Kasten vorbeischob.

Die Gäste aus Gera warteten ab, zeigten sich geduldig aber auch stets gefährlich. Marcel Kießling und Franz Hoffmann hatten zunächst die besten Gelegenheiten. Als nach einer guten halben Stunde Lukas Haspra im eigenen Strafraum den Ball liegend mit seinen Beinen einklemmte, gab es indirekten Freistoß im Strafraum. Sieben Meter Entfernung waren es bis zum Tor. Die gesamte Eintracht-Mannschaft versammelte sich im Tor und Geras Florian Schubert drosch den Ball drüber.

Der Moment des indirekten Freistoßes, der aber nichts einbrachte für Gera. © Sebastian Fernschild

In der Nachspielzeit dann aber doch das Tor für Gera. Nach einem Querschläger bekam Kießling den Ball, die Abwehr war nicht geordnet und der Offensivmann hämmerte den Ball ins kurze Eck. Duft stand sprachlos da, winkte ab und wirkte verzweifelt. Einmal mehr hat seine Mannschaft nicht schlechter gespielt und wieder stand ein Rückstand zu Buche.

Gleich nach dem Wechsel die Vorentscheidung

Nach dem Wechsel der Nackenschlag. Fünf Minuten gespielt und es stand 0:2. Gera konterte Sondershausen klassisch aus und eine Hereingabe von rechts nahm Aaron Sothen dankend an.

Die Partie plätscherte danach so dahin. Gera wollte weiter erhöhen und Sondershausen war um Schadensbegrenzung bemüht. Kurz vor dem Ende klingelte es noch einmal. Wieder war es Kießling. Danach skandierten beide Fanlager: „Wir wollen die Mannschaft sehen.“ Da nicht wirklich klar war, welche gemeint war, standen - wie es sich bei einer Freundschaft gehört - beide Arm in Arm zusammen.

Geras Trainer trotz Sieg nicht gänzlich zufrieden

„Wir hätten noch höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Es war mir zu schläfrig. Vor allem nach den zwei Niederlagen wollten wir eine Reaktion sehen. Die gab es zwar, aber das für mich noch nicht überzeugend genug. Wir haben uns dem Gegner angepasst und die Schiedsrichter dem Spiel, was ein wenig schade war. Wir standen gefühlt 700-mal im Abseits oder Pfiffe blieben aus, das war anstrengend, aber nicht entscheidend“, fasste Geras Trainer Kevin Brettfeld etwas kritisch zusammen.