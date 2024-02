Rudolstadt. Akteur des SV 1883 Schwarza gewinnt in der Rudolstädter Dreifelderhalle die Silbermedaille bei den Mitteldeutschen Meisterschaften

Heimvorteil genutzt: Johannes Schmiedel vom SV 1883 Schwarza hat bei den Mitteldeutschen Meisterschaften im Judo am Wochenende in der Rudolstädter Dreifelderhalle in der Altersklasse U21 die Silbermedaille gewonnen. Damit hat sich der Judoka in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, die am 9. und 10. März in Frankfurt/Oder stattfinden.