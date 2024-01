Erfurt. In der Halle gibt der 39-Jährige Gas über 3000 Meter und lobt den Thüringer Nachwuchs.

Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza ist sportlich ideal in das neue Jahr gestartet. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Erfurt siegte Krieghoff über 3000 Meter - wohlgemerkt in der Seniorenklasse, die für alle Athleten ab 35 Jahren offen ist. „Es war ein komisches Gefühl. Da merkt man, wie die Zeit vergeht“, gab der 39-Jährige, der im März seinen 40. Geburtstag feiern wird, schmunzelnd zu.