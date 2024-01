Oberdorla. Warum dem Dauergewinner jedoch der Zweifach-Triumph dieses Mal verwehrt blieb

Jährlich grüßt ein Spieler aus Oppershausen von Platz eins auf dem Podest: Rekordsieger Olaf Schreiber von der gastgebenden VSG Oberdorla hat auch die 2024er-Auflage der B-Kreismeisterschaften im Tischtennis für sich entschieden. Der Routinier besiegte im Endspiel der Einzelkonkurrenz den stark aufgelegten Holger Kleeberg von Kreisoberligist SV Blau-Weiß Mühlhausen II souverän mit 3:0 in Sätzen.

„Es ist nicht genau dokumentiert, doch gefühlt hat er jede bisherige Auflage, an der er teilgenommen hat, auch gewonnen“, hieß es respektvoll aus der versammelten Turnierleitung in Richtung des Siegers. Der geteilte Bronzerang ging an Danny Schäfer (SG Urbach) und Jan Bertuch (TSV 1861 Bad Tennstedt).

Versagt blieb Schreiber, seit Jahren einer der dominanten Akteure im Unstrut-Hainich-Tischtennis, indes der avisierte Zweifachtriumph. Im Doppel, an der Seite von Vereinskamerad Steven Lehnert, kam das Aus im Semifinale. Das topgesetzte Duo musste sich den späteren Gewinnern Sandra Schröter und Uwe König (beide Post SV Mühlhausen), mit 1:3 beugen. Schröter und König gewannen schließlich ein Post-Endspiel gegen Radu Rusti und Oliver Wieland (3:1). Bronze ging zudem an die blau-weiße Kombination Holger Kleeberg/Thomas Rohrberg.

Starterzahlen stimmen optimistisch

Bereits im Vorfeld des beliebten Turniers, offen für Spielerinnen und Spieler bis zur Kreisoberliga des Landkreises, durften die Organisatoren um den ungebrochen umtriebigen Bezirkssportwart Jens Nölker (SV Blau-Weiß Mühlhausen) ein äußerst positives Fazit ziehen. „28 Aktive hatten wir schon lange nicht mehr. Erfreulich war dabei vor allem, dass wieder Vertreter aus Schlotheim den Weg nach Oberdorla gefunden haben. Im Tischtennis im Unstrut-Hainich-Kreis passiert einiges. Die Bundesliga ist dabei sicherlich ein gutes Zugpferd“, erklärte Nölker.

Geschenkt wurde Olaf Schreiber auf seinem Weg zum Titel allerdings nichts. Nach problemlos überstandener Gruppenphase, hatte sich der Favorit energischer Konkurrenz zu erwehren. Bereits beim 3:1 im Viertelfinale forderte ihm Tim Worschischek (SSV 07 Schlotheim) alles ab, während Urbachs Danny Schäfer in der Vorschlussrunde sogar mit 2:0 in Front gelegen hatte.

In den ersten beiden Durchgängen hatte Schreiber keinerlei Zugriff auf das Geschehen am Tisch, erholte sich jedoch rechtzeitig zu einem umkämpften 3:2. Das Finale gegen Holger Kleeberg wurde indes zur klaren Angelegenheit. Überraschenderweise, denn Kleeberg hatte bis dahin einen extrem guten Auftritt hingelegt und alle seine Gegenüber im Griff gehabt. Erst im sehenswerten Halbfinale gegen den agilen Bad Tennstedter Jan Bertuch stand der Erfolg des Blau-Weißen auf des Messers Schneide (3:2).

Radu Rusti und Oliver Wieland überraschend im Doppel-Finale

In den Doppeln war derweil kein Vorbeikommen am Post SV Mühlhausen. Sandra Schröter und Uwe König gewannen das vereinsinterne Finalduell gegen Radu Rusti und den jungen Oliver Wieland mit 3:1 und verdienten sich die Pokale.

Die Kombination Rusti/Wieland bleibt dennoch eine der großen Überraschungen des Wettbewerbs. Einem 3:0 über Frank Wähner/Detlef Günzel (VSG Oberdorla) hatten die Postler ein überraschendes 3:2 gegen Günter Zickler/Jens Barkowski (TSV Bad Tennstedt/TWB Bad Langensalza) und einen sensationellen 3:1-Erfolg über Holger Kleeberg/Thomas Rohrberg (Blau-Weiß Mühlhausen) folgen lassen und sich somit die Silbermedaillen gesichert.