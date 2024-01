Erfurt. Der FC Union Mühlhausen hat nach erfolgreichen Hallenturnier-Teilnahmen ein erstes Testspiel absolviert.

Nach zwei erfolgreichen Starts bei den Hallenturnieren in Heringen (Platz 1) und in Großengottern (Platz 2) hat der FC Union Mühlhausen am Sonntag ein erstes Testspiel im Jahr 2024 absolviert. Auf dem Kunstrasenplatz Am Nordpark in Erfurt kam es zum Union-Duell gegen den Landesklasse-Neuling FC Union Erfurt. Bei kalten Witterungsbedingungen trennten sich beide Teams nach 90 Minuten torlos mit 0:0.