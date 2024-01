Mühlhausen. Die fünfte Mannschaft des Post SV überzeugt mit einem 8:1 bei Lokalrivale Blau-Weiß Mühlhausen II und führt die Tabelle der Tischtennis-Kreisoberliga weiter unangefochten an.

Die fünfte Mannschaft des Post SV Mühlhausen hat einen perfekten Einstand in die Rückrunde der Tischtennis-Kreisoberliga gegeben. Der amtierende Meister und Pokalsieger gewann zunächst das vereinsinterne Duell mit der eigenen sechsten Vertretung mit 8:0 und ließ im Mühlhäuser Stadtderby bei der Reserve des SV Blau-Weiß Mühlhausen ein klares 8:1 folgen. Während die Hausherren in der Georgii-Halle auf den zuletzt so vorzüglich aufgelegten Holger Kleeberg verzichten mussten, erlaubten sich die Postler den Luxus, Teamkapitän Volker Porzelt eine kleine Pause zu gönnen. Zudem fehlten Jakob Zenge und Max Bodewald (Studium).