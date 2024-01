Mühlhausen. Müntzstädter lassen in der 2. Pokalrunde dem Oberligisten SV TU Ilmenau keine Chance

Nachdem die Basketballer des BBC Mühlhausen schon vor Wochenfrist im ersten Spiel des laufenden Kalenderjahres in der Landesliga West mit einem 79:68-Sieg beim USV Erfurt II gut aus den Startlöchern gekommen waren, ließ die Mannschaft um Kapitän Marcus Bernhart auch in der zweiten Runde des Thüringen-Pokals nichts anbrennen. In der heimischen Georgii-Halle besiegten die Müntzerstädter den Oberligisten vom SV TU Ilmenau klar und deutlich mit 82:43.

Dominanz von Beginn an

Zu keiner Zeit war zu merken, dass die Gäste aus Ilmenau eine Klasse über dem BBC spielen. Die Mühlhäuser, die ohne Maurice Holzkamp und Michael Pufke auskommen mussten, drückten dem Spiel von Beginn an ihren BBC-Stempel auf. Angeführt von Bernhart und dem starken Sebastian Schmieder, der mit 26 Punkten auch Top-Scorer seines Teams war, zog der BBC schon im ersten Viertel mit 3:10 davon. Und die Dominanz ließ kaum nach. „Das war wirklich ein relativ entspannter Abend für uns. Wir konnten von Anfang an die Weichen für einen erfolgreichen Spielverlauf stellen. Wir haben eine gute Quote aus dem Feld gehabt und auch sehr gut verteidigt. Auch die Fastbreaks wurde erfolgreich abgeschlossen. Es lief von vorne bis hinten gut für uns“, sagte ein sichtlich zufriedener Bernhart, der aber auch gleich relativierte: „Ilmenau spielt in der Oberliga, steht dort aber auf dem letzten Platz (ein Sieg aus sieben Spielen). Das ist dann eben kein Unterschied zu einem Spitzenreiter der Landesliga. Gegen uns war da eben nicht viel zu holen.“

Alle Spieler treffen

So wurde der Vorsprung über die gesamte Spieldauer mehr und mehr ausgebaut. 50:24 lautete so auch der sehr beruhigende Halbzeitstand. Nach dem dritten Viertel stand dann sogar ein 68:34 auf der Anzeigetafel. Mit der Führung im Nacken konnte die Mühlhäuser viel durchrotieren, so dass alle Akteure auf ihre Einsatzzeiten kamen. Besondere Freude bereitete Bernhart, der im letzten Viertel gar nicht mehr auf dem Parkett stand, aber wieder einmal die geschlossene Mannschaftsleistung, wo auch die Nachwuchsspieler immer besser zum Zug kommen. „Das war ein Spiel, indem sich alle unsere Spieler auf das Scoreboard eintragen konnten. Das ist natürlich nicht so oft der Fall und so umso wertvoller“, erklärte Bernhart.

Nächstes Heimspiel erst im März

Am 28. Januar geht es für den BBC schon weiter in der Liga, wenn um 16 Uhr das Auswärtsspiel bei BIG Basketball in Gotha III ansteht. Der nächste Heimauftritt steht erst wieder am 2. März (17 Uhr) gegen Motor Gispersleben auf dem Programm.