Manchester/Bad Langensalza/Riestedt. Post-Männer auf der Suche nach der Form. Senioren ermitteln ihren Meister. Mitteldeutsche Meisterschaften der Damen und Herren.

Was Turniere auf internationaler und nationaler Bühne angeht, sind die Aktiven von Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen in einem heißen Februar angekommen. Nach der 0:3-Schlappe zu Hause gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt wollen Kapitän Daniel Habesohn, Ovidiu Ionescu und Steffen Mengel beim Feeder von World Table Tennis (WTT) in Englands Fußball-Metropole Manchester neues Selbstvertrauen tanken.

Dies ist zwingend notwendig, bedenkt man, dass bereits am Montag, 5. Februar (ab 19 Uhr Live im Stream bei Dyn Sport), die knüppelharte Auswärtsaufgabe bei Play-off-Aspirant Werder Bremen auf das Team von Coach Erik Schreyer wartet. „Das ist ein Schlüsselspiel – das wissen unsere Jungs. Der gesamte Verein erwartet eine Reaktion nach dem enttäuschenden Start in die Rückrunde“, stellt Präsident Thomas Baier klar.

Post-Profis stehen schon unter Druck

Aufgrund der Niederlagen in Ochsenhausen (1:3) und daheim gegen Bergneustadt sind die Mühlhäuser in der Tabelle der Tischtennis-Bundesliga auf den siebten Platz gefallen; unter anderem infolge die Sensationssiege von Fulda über Borussia Düsseldorf (3:1) und Mainz gegen Ochsenhausen (3:2) ist das Tableau noch einmal enger zusammengerückt. „Naturgemäß werden wir die Ruhe bewahren. Dennoch dürfen wir unsere gesteckten Ziele nach einer tollen Hinserie nicht aus den Augen verlieren“, sagt Thomas Baier.

Höhepunkt des Tischtennis-Wochenendes im Unstrut-Hainich-Kreis sind die Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren in der Halle an der Oostkampstraße zu Bad Langensalza. Am Samstag und Sonntag kämpfen unter anderem Sandra Schröter, Uwe König, Wilfried Kosa (alle Post SV Mühlhausen), der legendäre Kurstädter Herbert Karasek (SV Empor Bad Langensalza/Altersklasse 85!) sowie Jörg Helbig und Matthias Bischoff (beide TTSV Herbsleben) um die Medaillen und die Qualifikation zu den Mitteldeutschen Meisterschaften der Veteranen.

Der frisch gebackene Thüringer Jugendmeister Ivo Quett will sich auch bei den Herren behaupten. © Archiv | Robert Eckardt

Apropos Mitteldeutsche: Die besten Damen und Herren der Region 8 (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) treffen am Wochenende in Riestedt (Sachsen-Anhalt) aufeinander. Aus Sicht des Post SV Mülhausen gehen Denise Husung, Kira Kölling, Margarita Tischenko und Ivo Quett aussichtsreich in die Wettkämpfe. Ziel ist es, sich für die großen Finals im Juni in Erfurt zu qualifizieren.