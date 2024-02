Bad Langensalza. Bei den Thüringer Meisterschaften der Tischtennis-Senioren in Bad Langensalza ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen.

Erfolgreiche Landesmeisterschaften des Thüringer Tischtennis-Verbandes (TTTV) für die Seniorinnen und Senioren des Unstrut-Hainich-Kreises. Vor allem in den Doppel-Konkurrenzen der diversen Altersklassen, wussten die Landkreis-Starter zu überzeugen und heimsten etliche Titel ein. Doch auch in den Einzeln, schließlich Schlüssel zur begehrten Qualifikation zu den Mitteldeutschen Meisterschaften, lief es an der Oostkampstraße zu Bad Langensalza hervorragend.

Tiefe Betroffenheit über den Tod von Rainer Dyhringer

Überschattet wurden die Meisterschaften allerdings vom Tode des AK-80-Starters Rainer Dyhringer vom TSV 1880 Gera-Zwötzen. Er war in der Halle zusammengebrochen und wenig später, trotz fachkundiger Hilfe der anwesenden Ärzte und des schnellen Eingreifens des Rettungsdienstes, im Krankenhaus verstorben. „Wir sind tief betroffen und möchten der Familie, den Angehörigen und dem Verein unser herzliches Beileid ausdrücken“, erklärte ein geschockter Jens Nölker. Der Bezirkssportwart und die Turnierleitung des TTTV um Arnd Heymann beratschlagten lange, entschieden sich letztlich, in enger Absprache mit den Aktiven, die teils zusammengefassten Doppel-Konkurrenzen des ersten Wettkampftages auszusetzen, die Einzel jedoch fortzuführen.

So kam Lokalmatador Herbert Karasek vom SV Empor Bad Langensalza in der Altersklasse 85 zu Bronze im Einzel. Vereinskamerad Bruno Führling (AK 75), Wilfried Kosa (AK 70), Uwe König (beide Post SV Mühlhausen/AK 65) sowie Gerd Peterseim (VSG 1882 Oberdorla) mussten in den gut besetzten Einzel-Wettbewerben in der Gruppenphase die Segel streichen. Über die Zusatzrunde schaffe Führling dennoch den Sprung zu den Mitteldeutschen.

Zwei Medaillen für Sandra Schröter

Der zweite Turniertag verlief noch ergiebiger: Sandra Schröter vom Post SV Mühlhausen sicherte sich in der AK 45 den dritten Rang im Einzel und eroberte gemeinsam mit der neuen Meisterin, Patricia Stepputtis (Bischlebener SV), den obersten Podestplatz im Doppel. In der Gruppenphase hatten sich beide eines der besten Duelle der Landesmeisterschaften geliefert.

Auch eine zweite Damen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis lieferte richtig ab: Jessica Dörre (TTSV Herbsleben/AK 40) gewann Silber im Einzel und, an der Seite von Sabrina Leusenrink (TTV Bleicherode), zudem Doppel-Gold.

Die Herren standen kaum nach. Matthias Bischoff (TTSV Herbsleben/AK 40) stürmte im Einzel bis ins Halbfinale und qualifizierte sich für die Mitteldeutschen. Die Krönung erfolgte im Doppel, das der Herbslebener mit Christian Sippel vom SV Blau-Weiß Mühlhausen sensationell auf Platz eins beendete. Eine Altersklasse höher dominierte Ex-Postler Lars Ortmann aus Nägelstedt, der für den SV Töttelstädt aufschlägt. Im Einzel-Endspiel besiegte er Jörg Helbig vom TTSV Herbsleben. Auch im Doppel musste sich Helbig mit Silber begnügen; er unterlag mit Torsten Adlung (Gothaer SV) hauchdünn 2:3 gegen Lars Ortmann und Michael Seiler (SG Braunichswalde).

Weitere Medaillen gab es für Jens Barkowski vom gastgebenden TTV TWB Bad Langensalza (Bronze im Doppel/AK 50), Ulrich Rindermann (Blau-Weiß Mühlhausen/Silber Doppel/AK 55) und Olaf Schreiber von der VSG Oberdorla (AK 60), der nervenstark Bronze im Einzel einfuhr.

Ein besonderes Lob wurde seitens des TTTV an Ausrichter TWB Bad Langensalza übermittelt: „Gerade, was die Versorgung in der Halle anging, war das ganz hervorragend“, unterstrich Jens Nölker.

Die nächste Station für die qualifizierten Seniorinnen und Senioren sind die Mitteldeutschen Meisterschaften, die am 9. und 10. März in der Thüringer Landessportschule in Bad Blankenburg zur Austragung kommen.