Breitenworbis. Mannschaft lässt sich von Chris Albrechts erster Einzel-Niederlage in der laufenden Saison nicht aus dem Konzept bringen

„Zu Hause, vor den eigenen Fans, Vollgas geben zu wollen“, das hatte Alexander Sukau, Kapitän des TSV Breitenworbis, im Vorfeld des Heimspiels seiner Farben gegen die dritte Mannschaft des Post SV aus Mühlhausen angekündigt. Zwar hielten die ambitionierten Eichsfelder durchaus Wort, schafften zumindest eine faustdicke Überraschung und kämpften verbissen, doch letztlich gewann der Spitzenreiter der Tischtennis-Verbandsliga (Staffel West) aus der Müntzerstadt souverän mit 8:2. Für die Postler, die den Aufstieg in die Thüringenliga als erklärtes Ziel haben, war es der zweite deutliche Sieg in der zweiten Begegnung der Rückrunde. Dass dabei Ivo Quett und Simon Stützer gefehlt haben, fiel nicht schwer ins Gewicht.

Im Doppel die Weichen auf Erfolg stellen

Denn gleich zu Beginn sollten die Gäste-Doppel greifen: Christian Reim und Jan Bollweg siegten 3:0 gegen Alexander und Luca Sukau; Chris Albrecht und Toby Kölling hielten das Duo Kevin Hebestreit/Florian Bötticher mit 3:1 in Schach. Im Anschluss gab Chris Albrecht seinem Gegenüber Kevin Hebestreit mit 3:0 das Nachsehen und Christian Reim rang Luca Sukau in fünf Durchgängen nieder (3:2). Den ersten Zähler für die Gastgeber erkämpfte sich Alexander Sukau im Duell mit Talent Toby Kölling. Dabei hatte der junge Postler im finalen Satz etliche Matchbälle, die er allesamt ungenutzt ließ. Schließlich musste er dem Breitenworbiser gratulieren (2:3). Jan Bollweg stellte parallel mit einem 3:0 über Florian Bötticher auf 5:1 vor der zweiten Einzelrunde.

Albrecht muss erste Niederlage hinnehmen

Und, diese begann mit einem echten Paukenschlag: Luca Sukau fügte Chris Albrecht nach einem 16:0-Lauf die erste Niederlage der Verbandsliga-Saison zu (3:2). Dabei hatte der Postler bereits mit 2:0 in Front gelegen. „Luca hat das hervorragend gemacht, hat nie aufgesteckt. Allerdings kann ich mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden sein“, so Albrecht. Der Linkshänder, sonst überwiegend in der Oberliga aktiv, musste sich nur kurz grämen, denn seine Teamgefährten antworteten umgehend. Christian Reim gewann gegen Kevin Hebestreit (3:0), Jan Bollweg gegen Alexander Sukau (3:1) und Toby Kölling gegen Florian Bötticher (3:1). Das 8:2 war unter Dach und Fach gebracht.

Mühlhausens Dritte grüßt mit 21:1 Zählern von der Tabellenspitze; zwei Pluspunkte sind indes gestrichen worden, da sich Schwarz-Weiß Wingerode am 11. Februar aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen hat. Weiter geht es für den Meisterschaftsaspiranten erst im März, wobei die Heimpartie am 3. März gegen Floh-Seligenthal wohl verlegt werden muss.