Mühlhausen. Der Oberliga-Tabellenführer ist am Samstag ab 18 Uhr beim Tabellenvierten Goldbach/Hochheim zu Gast.

Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen den HSV Ronneburg, wollen die Oberliga-Handballer des VfB TM Mühlhausen wieder zurück in die Erfolgsspur. Dieses Vorhaben wird kein leichtes sein, nicht nur aufgrund der eher mangelhaften offensiven Leistung vor Wochenfrist. Denn die Mühlhäuser sind zu Gast beim SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, dem Vierten der Liga. Die Goldbacher sind vor allem zu Hause schwer einzuschätzen und immer für eine Überraschung gut, woran auch Trainerfuchs Maic Sadewasser einen großen Anteil hat. Gerne erinnern sich die Jungs von VfB-Trainer Karsten Knöfler an das Hinspiel. Wie aus einem Guss wurde Goldbach mit 30:17 besiegt. So kann es nach Meinung der Mühlhäuser gerne wieder passieren.