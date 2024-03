Mühlhausen. So machten die Müntzerstädter bereits lange vor Saisonende ihr Meisterstück und ließen anschließend die Korken knallen.

Es ist vollbracht: Die dritte Mannschaft des Post SV Mühlhausen hat sich bereits deutlich vor Saisonende die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsliga gesichert. Dank eines überzeugenden 8:2-Heimerfolges über die gute Reserve des TTC Zella-Mehlis haben die Mühlhäuser (28:2) bei noch drei ausstehenden Partien uneinholbare fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger TTC HS Schwarza (23:9) und sind vom ersten Platz der West-Staffel nicht mehr zu verdrängen. Schwarza kann bei nur noch zwei ausstehenden Einsätzen nämlich noch maximal vier Punkte holen.

Entsprechend ausgelassen war die Stimmung in der Halle am historischen Kristanplatz bei der spontanen Feier, schließlich werden Christian Reim & Co. in der nächsten Serie in der Thüringenliga, der höchsten Spielklasse des Freistaates, auf Punktejagd gehen.

„Als Aufsteiger aus der 1. Bezirksliga gleich wieder aufzusteigen, spricht natürlich für die Qualität des gesamten Teams. Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten und natürlich bei unseren Fans bedanken“, erklärte Reim direkt nach der siegreichen Partie vor allem in Richtung der über 40 begeisterten Zuschauer.

Mit Respekt waren die Hausherren an die Aufgabe gegen die zweite Vertretung von Oberligist Zella-Mehlis gegangen. Das Hinspiel hatte der neue Titelträger schließlich nur mit einer gehörigen Portion Glück knapp mit 8:6 gewonnen worden.

Dieses Mal allerdings stellten die Müntzerstädter, die ohne Top-Mann Chris Albrecht und Super-Talent Ivo Quett auskommen mussten, jedoch schon früh die Weichen auf Sieg. In den Doppeln hatten Reim und Simon Stützer ihre Gegenüber Marc Wünsche und Nicos Ahlgrimm fest im Griff (3:0). Und auch das Duo Thilo Merrbach/Jan Bollweg zeigte sich trotz einiger Abstimmungsprobleme gegen Ronny Bauroth/Andre Stoltze überlegen und lag am Ende mit 3:1-Sätzen vorne.

Hatte man in Zella-Mehlis noch beide Doppel verloren, so gab die 2:0-Führung dieses Mal viel Selbstvertrauen. Reim präsentierte sich im Duell mit Marc Wünsche gewohnt angriffslustig (3:0), während Stützer gegen Ronny Bauroth eine hervorragende Taktik fand (3:0).

Den ersten Ehrenpunkt für die Gäste erarbeitete sich Andre Stoltze, der Posts Jan Bollweg nach einem 0:2-Rückstand noch abfing. Das sichere 5:1-Halbzeitplus stellte Thilo Merrbach mit einem 3:1 über Nicos Ahlgrimm her.

Auch nach der Pause ließen die Müntzerstädter nichts anbrennen: Zwar musste Stützer dem stark aufspielenden Marc Wünsche den Vortritt lassen (1:3), doch Christian Reim mit einem 3:0 über Ronny Bauroth, Thilo Merrbach mit einem glänzenden 3:0 gegen Andre Stoltze und ein dieses Mal glücklicher Jan Bollweg, der Nicos Ahlgrimm im spannendsten Spiel des Tages mit 17:15 im fünften Satz niederrang, brachten das 8:2 unter Dach und Fach.

Anschließend knallten nicht nur im übertragenen Sinn die Korken – der Durchmarsch in die Thüringenliga wurde entsprechend begangen. Für den frisch gebackenen Meister aus Mühlhausen, der nun 13 seiner 15 Saisonspiele gewonnen hat und als einzige Mannschaft der Liga nach wie vor unbesiegt ist, geht es nach der Osterpause doppelt weiter: Am 6. April (13 Uhr) wird der TTV Floh-Seligenthal vorstellig. Einen Tag später (ab 11 Uhr) kommt der TTV Hildburghausen an den Mühlhäuser Kristanplatz.