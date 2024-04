Struth. Die Fußballer aus Struth befinden sich in sehr guter Form, aber auch die Formkurve des Gegners aus der Rennstadt zeigt nach oben.

Nimmt man die Rückrundentabelle als Grundlage, dann bedeutet das Heimspiel des 1. FC Eichsfeld gegen den FSV Schleiz das absolute Spitzenspiel des 23. Spieltags der Fußball-Thüringenliga. Der Vierte empfängt den Dritten auf dem Sportplatz an der Annabergstraße. Beide Vereine haben nach sieben Matches 14 Punkte eingefahren. Die Schützlinge von Coach Dennis Erkner sind seit vier Duellen ungeschlagen, erreichten drei Siege und ein Unentschieden.

Die Rennstädter kommen mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge nach Struth. „Das wird ein richtiger Fight, die Schleizer sind ein griffiger Gegner, da müssen wir voll konzentriert bis zum Abpfiff sein, wenn wir was holen wollen“, weiß der Eichsfelder Trainer, was auf seine Elf zukommt. Der FSV ist obendrein sehr auswärtsstark, in elf Spielen gab es sieben Siege und nur je zwei Remis und Niederlagen.

„Im Hinspiel hatten wir eine unsere schwächsten Leistungen, was ein 1:3 bedeutete“, blickte Erkner zurück. Im Spieltagskader fehlen wird Sebastian Rodenstock aus privaten Gründen, dafür steht der zuletzt gesperrte Florian Schröter wieder zur Verfügung.