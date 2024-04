Mühlhausen. Der Tischtennis-Erstligist hält mit dem 3:2 die Hoffnung auf einen Playoff-Platz am Leben. Samstag in Bad Königshofen.

Lautstarke „Irvin, Irvin“-Rufe durchhallten kurz nach 22 Uhr den ausverkauften Kristanplatz. Zusammen mit Ovidiu Ionescu sicherte der Franzose Irvin Bertrand durch ein 3:0 im Abschlussdoppel den finalen 3:2-Sieg über den Letzten Mainz 05 für den Post SV Mühlhausen.

Es war ein hart erkämpfter Erfolg gegen kämpferische Gäste, die sich auch nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand nicht aufgaben. Zunächst hatte vieles für einen schnellen Erfolg der Postler gesprochen. Steffen Mengel hatte mit Carlo Rossi nicht wirklich Probleme und fuhr einen souveränen 3:0-Erfolg ein. Die erste Überraschung gelang dann Bertrand im Duell mit dem guten Chinesen Li Yongyin. Zwar gewann der Mainzer den ersten Satz, doch dann fand sich Posts Franzose im Duell der Linkshänder immer besser rein und siegte schließlich ungefährdet 3:1.

Nach der Pause drehte sich jedoch das Geschehen. Ionescu fand gegen Materialspieler Luka Mladenovic keine Mittel und verlor 0:3, Mengel ließ sich gegen Li den ersten Durchgang klauen und musste dem Mainzer zum 3:1 gratulieren.

So ging es ins Doppel, in dem die Postler überlegen agierten und so gewannen. Samstagnachmittag (17 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Bad Königshofen an.