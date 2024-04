Mühlhausen. So kann der Thüringer Tischtennis-Erstligist doch noch unter die besten vier Mannschaften kommen.

Seit dem Mittwochabend ist der Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen um eine Play-off-Chance ärmer. Werder Bremen gewann das schwere Auswärtsspiel beim TTC Schwalbe Bergneustadt mit 3:1 und sicherte sich so den vierten Platz, da man gegenüber den Thüringern das bessere Spielverhältnis besitzt.

Eine kleine Chance besteht für das Team von Trainer Erik Schreyer dennoch, unter die besten Vier zu kommen. Hierzu ist allerdings etwas Rechnerei und Schützenhilfe nötig. Mühlhausen und den Dritten TSV Bad Königshofen trennen derzeit zwei Punkte und ein schlechteres Spielverhältnis. Deshalb ist die Ausgangslage vor dem Abschlussspieltag am Sonntag klar: Mühlhausen muss beim Vorletzten TTC Fulda-Maberzell hoch gewinnen, zeitgleich müsste der Letzte Mainz 05 in Bad Königshofen möglichst glatt siegen, sodass die Thüringer über das bessere Spielverhältnis noch in die Play-offs rutschen.

Gänzlich ausgeschlossen ist diese Konstellation nicht, da die Mühlhäuser erst in der Vorwoche beim knappen 3:2 über Mainz erlebten, dass der Letzte unbequem ist. Dennoch gilt es unabhängig vom Ergebnis in Franken, sich selbst mit einem Erfolg aus der Saison zu verabschieden.

