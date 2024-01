Gotha. Der Fußball-Verbandsligist gewann den Raftl-Cup in Gotha. Großen Anteil hatte ein ehemaliger Treffurter Akteur.

Verbandsligist Preußen Bad Langensalza gewann am Freitagabend die 15. Auflage des beliebten Raftl-Cups, der in Erinnerung an die 2007 verstorbene Gothaer Fußballlegende Heinz Baumbach ausgetragen wird. Vor etwa 300 Zuschauern in der Sporthalle am Ernestinum setzte sich der Favorit im Endspiel gegen Kreisligist Fortuna Remstädt mit 2:1 durch und nahm somit Revanche für das Vorjahr, als man überraschend unterlag. Beide Preußen-Tore schoss Dominik Finger.