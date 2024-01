Eisenach. Laufen, werfen, ausweichen: Grundschüler wetteiferten am Donnerstag beim großen Zweifelderballturnier. Auch eine Eisenacher Mannschaft kam aufs Podest.

Im „Jahr des Schulsports“ in Thüringen war am Donnerstagvormittag spannender Ballsport in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle zu erleben. Insgesamt 16 Grundschulen (GS) aus dem Wartburgkreis inklusive Eisenach beteiligten sich am nunmehr 20. Ohra-Energie-Cup, der zugleich das Wartburgkreis-Finale im Zweifelderball war. Die Sieger-Mannschaft qualifizierte sich für das Landesfinale im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, welches am 29. Februar in Bad Berka ausgetragen wird.